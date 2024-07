Adele a anunțat că plănuiește o „pauză mare” de la muzică: „Nu am niciun plan...”

Superstarul mondial Adele a anunțat că vrea să ia o „pauză mare” de la muzică după ce rezidența sa Weekends With Adele Las Vegas se încheie pe 23 noiembrie.

Adele, „pauză mare” de la muzică

Într-un interviu acordat serviciului public de radiodifuziune ZDF din Germania, Adele a declarat: „Nu am niciun plan pentru ”, adăugând: „Vreau o pauză mare după asta și cred că vreau să fac alte lucruri creative, doar pentru puțin timp”, potrivit .

Înainte de a reveni în Vegas în noiembrie, Adele are programate o serie de concerte în Munchen, într-un loc special construit pentru ea. Aceste date sunt: 2, 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 și 31 august.

Adele și-a început rezidența November Weekends with Adele Vegas în 2022 la The Colosseum at Caesars Palace. Ea a declarat pentru ZDF că mai mult de 100 de spectacole în Vegas au lăsat-o să simtă că „rezervorul ei este destul de gol”.

Nu de mult, celebra cântăreață a spus că i-ar plăcea să se orienteze către filme pentru o perioadă și că nu crede că va scoate un nou album pentru „ceva timp”.

Adele și Ed Sheeran , în timp ce urmăreau Olanda înfruntând Anglia pe stadionul de fotbal din Dortmund. Cei doi au urmărit meciul separat, fiecare alături de prietenii săi.