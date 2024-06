Reacție neobișnuită a lui Adele în timpul unui concert. De ce s-a oprit din cântat pentru a-și înjura un fan. „Dacă nu ai nimic de spus taci, ok?” (VIDEO)

a susținut pe 1 iunie un concert la Las Vegas. Artista s-a oprit din cântat în timpul evenimentului pentru a se lua de un fan care e strigase împotriva mișcării Pride.

În timpul concertului, bărbatul a strigat din mulțime „Pride sucks!” (N. R. Pride e nașpa). Adele este cunoscută ca fiind o mare susținătoare a comunității LGBTQ+, de aceea ea s-a oprit din cântat și a început să înjure bărbatul, potrivit i

„Ai venit dracului la show-ul meu și spui că Pride e nasol? Ești dracului idiot? Nu mai fi atât de al dracului de ridicol. Dacă nu ai nimic de spus taci, ok?”, i-a strigat Adele fanului său, iar imaginile cu momentul artistei au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

a fost lăudată de fani pe rețelele sociale pentru gestul pe care l-a făcut comunității LGBTQ+. Adele a fost dintotdeauna o susținătoare a mișcării Pride și a numit comunitatea „sufletele ei pereche, de când eram cu adevărat tânără”002E

„O iubesc pe Adele pentru asta!”, a transmis un internaut. Un altul a adăugat: „Adele își spune întotdeauna părerea, de aceea o iubesc”, cu o altă persoană completând: „Să o ai pe ADELE dintre toți oamenii să te atace înseamnă că ai spus cu adevărat ceva greșit”.

Alți internauți au spus că este foarte jenant pentru un fan să fie înjurat de artistul la care s-a dus la un concert să-l asculte.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?”

— Pop Base (@PopBase)