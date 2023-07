Alertă în apropiere de Berlin! Autoritățile caută un animal sălbatic, care ar putea fi o leoaică

Autoritățile caută un animal sălbatic, care ar putea fi o leoaică, în apropierea Berlinului. Locuitorii au fost îndemnați să nu iasă din case, potrivit .

„Animalul sălbatic ar putea fi o leoaică”, a precizat poliția berlineză într-un mesaj pe Twitter, în timp ce alerta, emisă în cursul nopții, a vizat inițial cartierele din sud-vestul capitalei germane.

Zona de alertă a fost extinsă la mai multe comune de la periferia Berlinului.

„Animalul sălbatic care a evadat nu a fost încă găsit! Vă rugăm să nu vă părăsiți locuințele”, a scris pe Twitter poliția din Brandenburg, în jurul orei 07:30.

„În jurul miezului nopții, am primit un mesaj care este greu de imaginat. Doi trecători au văzut un animal care îl urmărea pe altul”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Brandenburg, Daniel Keip, la postul de radio RBB.

„Unul era un mistreț, iar celălalt era clar un animal sălbatic, o leoaică. Cei doi bărbați au înregistrat și o înregistrare video cu telefoanele lor mobile și chiar și ofițerii de poliție cu experiență au trebuit să confirme că era probabil o leoaică”, a adăugat Daniel.

Autoritățile au trimis elicoptere în zona municipalităților Kleinmachnow, Teltow și Stahnsdorf.

