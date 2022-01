Ambasada SUA de la Kiev se pregătește de evacuare, în contextul amenințărilor de securitate

Diplomații americani se retrag din Ucraina, în contextul amenințărilor de securitate din partea Rusiei. Ambasada SUA la Kiev a cerut Departamentului de Stat să autorizeze plecarea tuturor personalului neesențial și a familiilor acestora.

Potrivit surselor CNN, reprezentanții americani plănuiesc să înceapă evacuările de săptămâna viitoare.

Images shared by the US Embassy in Kyiv. pic.twitter.com/BYxxaL3uwJ

Reacția președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la această acțiune ar fi fost, potrivit surselor internaționale, că este o „reacție excesivă”.

În acest moment nu există un ordin de evacuare oficial. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru CNN că nu au „nimic de anunțat în acest moment”, adăugând că se efectuează o „planificare riguroasă de urgență, așa cum facem întotdeauna, în cazul în care situația de securitate se deteriorează.

Departamentul de Stat a transmis deja o atenționare de călătorie pentru cetățenii americani, solicitându-le să nu călătorească în Ucraina, în contextul în care Rusia plănuiește acțiuni militare.

SUA a trimis vineri noapte o primă tranșă de ajutor militar în Ucraina, constând în muniție de apărare pentru prima linie de front.

🇺🇸 The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to 200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of #Ukraine.

US Embassy in Kyiv pic.twitter.com/Y4K7vBhNCU

