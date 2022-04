Angelina Jolie a ajuns în Ucraina. Actrița, surprinsă într-o cafenea din Lviv (VIDEO)

Actrița Angelina Jolie i-a surprins pe ucraineni după ce a fost văzută sâmbătă la o cafenea din Lviv. Jolie, în vârstă de 46 de ani, a atras atenția când a apărut brusc la o cafenea, Maya Pidhorodetska postând un videoclip cu celebra actriță și realizatoare de film pe Facebook.

‘Nimic special. Doar Lviv. Am fost doar să beau o cafea. Doar Angelina Jolie’, a scris ea în ucraineană după filmarea în care apărea actrița, care i-a făcut semn de la tejghea. „Ucraina este pur și simplu susținută de întreaga lume”.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook.

