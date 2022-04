Actorul Sean Penn le cere miliardarilor americani să cumpere avioane de luptă pentru Ucraina  

Actorul Sean Penn face apel la miliardarii lumii să cumpere avioane de luptă pentru Ucraina. Starul este de părere că astfel s-ar putea pune capă războiului început de Rusia la finalul lunii februarie.

În acest context, Forțele Aeriene Ucrainene i-au trimis un mesaj prin care și-au exprimat mulțumirea pentru apelul său și au apreciat faptul că o astfel de măsură ar putea proteja cerul.

Rugăminte lui Sean Penn vine în contextul în care forțele ucrainene au solicitat deja avioane de luptă fabricate în SUA.

„2 escadrile de F-15 sau 16 (adică 12 avioane cu o tehnologie mai bună decât MIG-urile sau SU-urile ruseşti) care pot fi instruite rapid (3 săptămâni) de către aviatorii ucraineni ar costa aproximativ 300 de milioane de dolari pentru cumpărătorii din sectorul privat.

Adăugaţi încă 200 de milioane de dolari pentru apărarea antirachetă pentru un total de 500 de milioane de dolari”, a scris actorul pe contul său de Twitter.

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2)

— Sean Penn (@SeanPenn)