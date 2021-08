Angelina Jolie, mesaj-manifest în prima postare pe Instagram. Ce spune actrița despre criza afgană: „Mie, cetățean american, îmi este rușine de modul în care plecăm din Afganistan”

Angelina Jolie și-a făcut cont pe Instagram pentru a fi portavocea oamenilor care suferă în Afganistan după victoria talibanilor. Cunoscută pentru atenția deosebită pe care o acordă crizelor globale și campaniilor umanitare, ea spune că situația s-a soldat cu „un eșec aproape imposibil de înțeles”, deși au fost cheltuiți foarte mulți bani și a fost vărsat prea mult sânge într-un război de două decenii.

Angelina Jolie, mesaj-manifest despre criza afgană, în prima postare pe Instagram

În prima sa postare pe platformă, Angelina Jolie a publicat o scrisoare pe care a primit-o de la o tânără fată din Afganistan.

„La ora actuală, oamenii din Afganistan își pierd capacitatea de a mai comunica pe rețelele sociale și de a se mai exprima liber. Prin urmare, am intrat pe Instagram ca să vă împărtășesc poveștile lor și vocile celor care se luptă pe glob pentru a își păstra drepturile umane de bază. Am fost la frontiera Afganistanului cu două săptămâni înainte de 11 septembrie (atentatele din SUA, din 2001), unde am întâlnit refugiați afgani care au fugit de talibani. Asta s-a întâmplat acum 20 de ani. Este dezgustător să vezi că afganii sunt forțați să își părăsească încă o dată casa din cauza fricii și a incertitudinii care le-a cuprins țara”, a scris Angelina Jolie în descrierea postării.

Actrița spune că nu le va întoarce spatele afganilor și va căuta modalități să îi ajute.

„Să cheltui atât timp și atâția bani, să verși sânge și să pierzi vieți doar ca să se ajungă la asta este un eșec aproape imposibil de înțeles. Să te uiți timp de decenii cum refugiații afgani – unii dintre cei mai capabili oameni din lume – sunt tratați ca o povară este, de asemenea, dezgustător. Știind că, dacă ar avea instrumentele necesare și s-ar bucura de respect, s-ar fi putut descurca singuri. Să întâlnești atât de multe femei și fete care nu numai că au vrut o educație, dar s-au și luptat pentru ea. Ca alții care s-au angajat să nu o facă, nici eu nu le voi întoarce spatele. Voi continua să caut modalități pentru da o mână de ajutor. Și sper că o să vă alăturați și voi”, a adăugat Angelina Jolie.

Ea a vorbit despre criza afgană și într-un editorial pentru revista TIME, unde scrie lunar frecvent despre diverse crize globale, din postura de trimis special al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați

„Eu și milioane de americani ne-am pus încrederea în administrațiile americane succesive care ne-au spus că ne aflăm în Afganistan pentru a ne proteja țara și pentru a sprijini un nou stat afgan democratic. Am crezut că facem ce trebuie, că stăm umăr la umăr cu afganii și că luptăm pentru o cauză nobilă, însă, pe măsură ce SUA se îndepărtează tot mai mult de Afganistan, este greu să îmi mai păstrez încrederea și convingerile din trecut. Mie, cetățean american, îmi este rușine de modul în care plecăm din Afganistan, ne face mici. Am pierdut capacitatea de a influența soarta a ceea ce se întâmplă acum în Afganistan. Ne lipsește o strategie pentru a monitoriza și a sprijini femeile și societatea civilă din Afganistan, pe care talibanii le-au vizat în trecut, interzicându-le fetelor să meargă la școală, limitându-le femeilor accesul în afara locuinței fără acceptul bărbatului și aplicând pedepse fizice brutale, inclusiv atacuri publice asupra oricărei femei care nu se conforma prevederilor.