Pentru a juca rolul Mariei Callas, Angelina Jolie a trebuit să învețe tehnici noi de respirație. Când apare filmul pe platforma Netflix

nu s-a așteptat niciodată că va putea să atingă toate notele muzicale. Dar după ce a învățat tehnici noi de respirație pentrul rolul Mariei Callas, surpiza a fost pe măsură.

Jolie se luptă în continuare, într-un divorț lung și dificil, cu Brad Pitt

„Niciunul dintre noi nu realizăm de ce este capabil corpul nostru pe parcursul unei vieți de experiențe diferite”, a spus Jolie într-un interviu recent. „Respirăm diferit când suntem nervoși sau triști.

Primele săptămâni au fost cele mai grele, deoarece corpul meu a trebuit să se obișnuiască să respir altfel”, adaugă ea.

În „Maria” de Pablo Larraín, pe care Netflix l-a lansat în cinematografe miercuri înainte de a începe difuzarea pe 11 decembrie, Jolie oferă, dacă nu performanța carierei ei, cu siguranță a ultimului deceniu, notează .

Începând cu filmul „In the Land of Blood and Honey” din 2010, Jolie și-a petrecut ultimii ani regândind filmele, în timp ce a dat prioritizat creșterea celor șase copii ai ei.

„Așa că alegerile mele pentru câțiva ani au fost legate de orice însemna un rol bun și rapid din punct de vedere financiar. Am muncit foarte puțin în ultimii opt ani”, spune Jolie. „Și am fost cam epuizată. Nici n-aș fi putut să muncesc mai mult.”

Jolie revine în centrul atenției, ca vedetă de film

Dar copiii ei cei mai mici au acum 16 ani. Și pentru prima dată în ultimii ani, Jolie revine în centrul atenției, ca vedetă de film. Performanța ei dominantă din „Maria” pare sigură că îi va aduce lui Jolie a treia nominalizare la Oscar. (A câștigat premiul pentru rol secundar în 2000 pentru „Girl, Interrupted.”) Criticii spun acum că „Maria” poate fi rolul definitoriu al lui Jolie.

Cei mai mari copii ai lui Jolie, Maddox și Pax, au lucrat pe platoul filmului. Acolo, au văzut o versiune a mamei lor pe care nu o văzuseră până acum.

„Cu siguranță m-au mai văzut tristă. Dar n-am plâns niciodată așa în fața copiilor mei”, spune Jolie despre emoția pe care a simțit-o jucând rolul Mariei Callas. „Acesta a fost momentul în care am realizat că vor fi alături de mine, în acest proces de a înțelege cu adevărat profunzimea durerii.”

Jolie, care s-a întâlnit cu un reporter la începutul acestei toamne la Hotelul Carlyle, nu a vorbit în detaliu despre această durere. Dar pare că ar avea de-a face cu divorțul ei lung și în curs de desfășurare de Brad Pitt, cu care îi împarte pe cei șase copii.

Jolie este foarte potrivită pentru rolul Mariei Callas. Filmul se concentrează pe ultimele zile ale sopranei de origine americană. (Ea a murit de un atac de cord la 53 de ani în 1977.) Petrecând mult din timpul ei în marele ei apartament din Paris, Callas nu a cântat public timp de ani de zile; ea și-a pierdut vocea.