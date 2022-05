Antony Blinken: „Respingerea apelului lui Navalnîi este un alt exemplu al dorinţei Kremlinului de a suprima toată opoziţia”

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că prin , Aleksei Navalnîi, Rusia încearcă să suprime toate formele de opoziţie.

Aleksei Navalinîi, liderul opoziției ruse, a criticat acțiunile lui Vladimir Putin în timpul unei ședințe de judecată. În cadrul audierii prin videoconferință, Navalinîi a spus că președintele este nebun și a provocat un „război stupid”, bazat pe minciuni

„Respingerea apelului lui Navalnîi este un alt exemplu al dorinţei Kremlinului de a suprima toată opoziţia şi întreaga societate civilă”, a scris responsabilul american pe Twitter, salutând faptul că ”cetăţeni curajoşi ai Rusiei protestează împotriva războiului brutal şi a corupţiei endemice a guvernului lor”, în pofida ”riscurilor” şi a ”detenţiilor”, potrivit

Navalinîi a făcut apel împotriva sentinței prin care a fost condamnat în martie la 9 ani de închisoare pentru fraudă și sfidarea curții. El a descris acuzațiile drept minciuni și le-a comparat cu cele ale lui Putin când a justificat invadarea Ucrainei.

The denial of Navalny’s appeal is another example of the Kremlin’s quest to suppress dissent and civil society. We respect the brave citizens of Russia who protest their government’s brutal war and endemic corruption, despite threats, criminal charges, detentions and poisonings.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken)