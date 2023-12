Armand Goșu: Asistăm la un moment de escaladare în relațiile româno-ruse. Obiectivele de război ale lui Putin nu s-au schimbat. El are o problemă cu Occidentul. Trebuie să ajutăm Ucraina și să ne pregătim pentru ce e mai rău (VIDEO)

Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, a declarat joi, pentru B1 TV, că Vladimir Putin nu a devenit mai rezonabil, cum pretind unii, și că Ucraina trebuie ajutată militar în continuare, căci singură nu va rezista în fața Rusiei. Acesta a mai afirmat că Putin își menține obiectivele inițiale de război și că devine și mai dur în exprimare deoarece se apropie campania pentru prezidențiale. Și chiar dacă alegerile în Rusia sunt aranjate, Putin tot are nevoie de un rezultat cât mai bun, pentru a poza în fața Occidentului cu spirjinul de care se bucură acasă.

„Asistăm la un moment de escaladare în relațiile româno-ruse”, a mai susținut Armand Goșu, punctând că România și întreg spațiul euro-atlantic „trebuie să se pregătască pentru ce e mai rău”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, în contextul în care încă pe teritoriul României. După acest incident, Ministerul de Externe pe ambasadorul Rusiei la București.

Goșu: Asistăm la un moment de escaladare în relațiile româno-ruse după 24 februarie 2022

„Asistăm la un moment de escaladare în relațiile româno-ruse după 24 februarie 2022. În ultimele săptămâni, General al României la Rostov-pe-Don, ale lui Konstantin Gavrilov la OSCE, reprezntanul Rusiei care a amenințat că Rusia va lua măsuri împotriva țărilor de pe teritoriul cărora ar putea decola avioanele F-16 care vor fi date ucraiennilor, reacția de azi foarte colorată a Mariei Zaharova, a purtătoarei de cuvânt a diplomației ruse, toate astea indică o agresivitate fățișă crescută a Rusiei față de… nu e vorba doar de România, ci în general contra statelor din Europa Centrală și de Est”, a declarat Goșu.

Putin nu e mai rezonabil, a rămas la fel de periculos

„Asta subliniază mai multe lucruri între care și siguranța mai mare de care dă Putin dovadă. Să nu uităm că Putin Azi, pentru prima dată după doi ani, a revenit la conferința sa. A fost o conferință maraton. N-a fost cea mai lungă, dar a durat 4 ore și 4 minute. (…) A fost mai belicoasă decât ne așteptam.

Asta e o lecție pentru cei care s-au grăbit să spună că Putin e un actor politic rațional, care a înțeles că, de vreme ce nu poate cuceri întreaga Ucraină cum a încercat, și-a revizuit pretențiile și a devenit mai rezonabil, deci nici Europa nu ar trebui să mai sprijine atât Ucraina și să o forțeze să înceapă negocieri de pace cu Putin.

Acum l-ați văzut pe Putin în mediul lui și a spus clar că obiectivele războiului, anunțate în 24 februarie, sunt aceleași. Cine are urechi să audă și să pună umărul să sprijine Ucraina, că fără ajutor occidental Ucraina n-o să poată rezista. E cazul ca Occidentul să se mobilizeze nu doar pentru Ucraina, că problema nu e doar a Ucrainei, problema lui Putin e cu Occidentul, că ”Occidentul e vinovat”. (…)

Cred că trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău. Asta înseamnă să pregătim armata, forțele militare, să le dăm armanent modern să poată să reziste la amenințările de securitate care vin dinspre Rusia”, a continuat profesorul.

Putin e în campanie și se comportă ca atare

„Cât despre Rusia și Putin, multă retorică, umflat de mușchi. Situația Rusiee nu e nici pe departe atât de bună pe cât înceacă propagandiștii ruși s-o prezinte în România și alte țări. Rusia e destul de slăbită, dar Putin trebuie să-și flexeze mușchii că începe o campanie electorală. Sigur sunt ”alegeri”, dar are nevoie de acest proces pentru a se relegitima și a arăta că are în spate 85 % din populație. Ăsta e principalul mesaj care vine dinsptre Rusia: ”Putin nu poate fi înfrânt pentru că e sprijinit de întreg poporul rus””, a mai explicat profesorul universitar Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, pentru B1 TV.