Primăria Capitalei, decizie care vizează proprietarii mașinilor hibrid. „A fost frumos cât a fost”

Primăria Generală a Capitalei a decis ca, începând cu anul următor, nici să nu mai benficieze de parcare gratuită. Timp de doi ani, proprietarii unor astfel de autoturisme au putut parca fără a li se percepe vreo taxă. Cum numărul locurilor publice de parcare este de două ori mai mic decât numărul automobilele verzi, oficialii susțin că o astfel de măsură era necesară, potrivit .

După ce doi ani au fost recompensați că mașinile lor sunt un factor mai mic de poluare, proprietarii mașinilor hibrid vor începe de la 1 ianuarie, să plătească parcarea la fel ca cei care au maşini exclusiv pe motorină sau benzină. 69.000 de maşini hibrid au fost înmatriculate în ultimii 2 ani în Bucureşti, de două ori mai multe faţă de numărul total de locuri publice de parcare, care sunt puţin peste 30.000.

„Eu nu ştiam până acum un an de lucrul acesta. Eu am plătit până acum jumătate de an. Plăteam de fiecare dată. A fost frumos cât a fost. Vom plăti parcarea, nu avem ce să facem. E bine când poţi să parchezi gratuit dar na, vom trece de la anul la parcarea cu plată. Nu e mult. Nu costă mult dar a fost un bine”, a declarat posesoarea unei maşini hibride.

Riveranii vor beneficia de taxe de parcare mai mici

Cei care vor avea un beneficiu vor fi riveranii, care vor achita taxe de reduse. 50 de lei vor trebui să plătească pentru o lună de parcare sau 500 de lei pentru un an de parcare.

„Este o decizie corectă. Gândiţi-vă că numărul de locuri publice de parcare din Bucureşti este limitat iar aceste gratuităţi pentru maşini hibride, care sunt foarte multe, încurajează parcarea mai ales în zona centrală, fără să mai rămână locuri publice şi pentru ceilalţi cetăţeni care plătesc”, a explicat Cristian Olaru, directorul companiei de parking.

Specialiștii atrag atenția asupra unui aspect extrem de important și anume faptul că unele autoturisme hibrid poluează aproape la fel de mult ca o maşină clasică, care funcționează exclusiv pe benzină sau motorină.

„Maşinile hibrid sunt în esență masini pe combustie, principalul carburant fiind fie benzină fie motorina, sunt mai putin poluante dar dacă e să comparăm cu o maşina electrică, diferenţa e uriașă. Au tobă de eşapament pe care iese fum. E cel mai simplu de explicat pentru toată lumea.

Mai sunt şi alte situaţii mai ciudate, de exemplu maşini cu motoare foarte mari de 3.000 cm cubi care au o baterie foarte mică. Cu toate că sunt maşini care poluează destul de mult, mașini foarte scumpe şi care beneficiau de această gratuitate”, a explicat Ciprian Cerchiu, spercialist electromobilitate.

Proprietarii mașinilor electrice vor fi în continuare scutiți de taxele de parcare

Gratuitatea la parcare rămâne doar pentru maşinile electrice, peste 16.000 în Bucureşti.

În paralel, tot de anul viitor, şoferii din Sectorul 4 care au maşină dar nu au loc de parcare de reşedinţă vor achita o taxă de 540 de lei pe an. În prezent, în sector sunt aproximativ 180.000 de autovehicule înmatriculate și doar 67.000 de locuri de parcare.

Proiectul a fost votat azi de consiliul local şi se va aplica pe o perioadă de 10 ani. Primăria susține că măsura va descuraja locuitorii să îşi cumpere un automobil dacă nu au un lox destinat unde să îl lase.