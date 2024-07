Armata israeliană l-ar fi ucis pe Mohammad Deif, liderul militar al Hamas, într-un atac aerian sângeros

Armata israeliană l-ar fi ucis pe Mohammad Deif, liderul militar al Hamas, într-un atac soldat cu cel puțin 71 de morți, potrivit

Mohammad Deif, liderul militar al Brigăzilor Al-Qassam, aripa armată a mișcării Hamas, este cunoscut pentru rolul său în atacurile asupra Israelului. El a supraviețuit la șapte tentative de asasinat israeliene și este considerat un erou popular în rândul palestinienilor pentru rezistența sa.

Presa israeliană a anunțat că Deif ar fi fost ucis într-un atac aerian care a vizat zona umanitară Al-Mawasi din centrul Fâșiei Gaza. Armata israeliană a confirmat că țintele principale au fost Mohammad Deif și Rafa Salama, liderul militar al Hamas din Khan Younis.

🔴BREAKING

The military major of Hamas’s Al Qassam Brigades, Mohammad Deif, has been killed by the IDFonline in an airstrike in the Khan Younis area. He is one of the masterminds of the Oct 7 massacre. Attempted to kill on 7 previous occasions, this is therefore great news.

— 𝑱𝒖𝒂𝒏𝒂 𝑰𝒏𝒆́𝒔 (@Juana_Ines_VOX_)