Atac armat lângă ambasada Israelului din Amman: Trei polițiști răniți și atacator împușcat mortal

Un atac armat a avut loc în apropierea ambasadei Israelului din Iordania, unde un bărbat înarmat a fost ucis, iar trei polițiști au fost răniți.

Conform unei surse de securitate, incidentul a avut loc duminică, notează .

Atacul armat din apropierea ambasadei Israelului din Iordania a avut loc în cartierul Rabiah din Amman. Potrivit sursei menționate, un bărbat înarmat a tras asupra unei patrule de poliție din acea zonă.

Forțele de ordine au răspuns imediat și l-au împușcat mortal pe atacator. În urma incidentului, trei polițiști au fost răniți. Autoritățile au izolat zona din jurul ambasadei și au cerut locuitorilor să rămână în case pentru a permite desfășurarea investigațiilor.

Gunfire reported at the Israeli embassy in Amman, Jordan.

The embassy is currently empty.

