Tragedie în Santo Domingo. Cel puțin 15 oameni au murit după ce acoperișul unui club de noapte s-a prăbușit

O tragedie s-a produs, marți, în Santo Domingo, în Republica Dominicană, unde 15 persoane au murit și peste 100 au fost rănite după ce

întâmplat în cursul dimineții zilei de marți. Echipele de intervenție acționează la fața locului pentru a căuta supraviețuitori printre dărâmături, conform

„Presupunem că mulţi dintre ei sunt încă în viaţă şi de aceea autorităţile de aici nu vor renunţa până când nicio persoană nu va rămâne sub acele dărâmături”, a spus directorul Centrului dominican pentru operaţiuni de urgenţă, Juan Manuel Mendez.

Printre răniți se numără Rubby Perez, un cântăreț de merengue, care cânta în momentul în care acoperișul s-a prăbușit.

Președintele Luis Abinader a transmis că toate forțele de ordine lucrează la foc continuu pentru a-I ajuta pe cei afectați. Acesta a sosit la fața locului pentru a-I îmbrățișa pe cei care își căutau prietenii sau familia.

„Regretăm profund tragedia care a avut loc la clubul de noapte Jet Set. Am urmărit incidentul minut cu minut de când a avut loc”, a scris el pe X.

Un oficial cu un megafon se afla în fața clubului și ruga mulțimea care se strânsese să își caute apropiații să facă loc ambulanțelor.

„Trebuie să cooperaţi cu autorităţile, vă rog. Noi scoatem oameni”, a spus el.

🚨🇩🇴13 DEAD, 93 INJURED IN NIGHTCLUB ROOF COLLAPSE IN THE DOMINICAN REPUBLIC

This comes after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed earlier this morning.

The national police confirmed the death toll and said search and rescue…

— Mario Nawfal (@MarioNawfal)