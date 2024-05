Atac asupra unui centru comercial din Belgorod, Rusia. Cel puțin cinci persoane ucise (FOTO, VIDEO)

Cel puțin cinci persoane au fost ucise într-un atac aerian asupra unui centru comercial din orașul Belgorod, Rusia, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit .

În atac au fost rănite alte 18 persoane.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată mai multe ambulanțe în zona unui centru comercial extrem de avariat.

Ukraine war: Attack on Belgorod shopping centre in Russia near border

Oficialii ruși susțin că apărarea antiaeriană a doborât 14 rachete ucrainene în zona regiunii Belgorod.

Zvezda TV, un post afiliat Ministerului rus al apărării, susține că o rachetă a lovit centrul comercial, în timp ce o alta a căzut pe stadionul municipal.

Footage of a shelled shopping center in Belgorod .

According to local media, the death toll increased to 6, 10 people were injured.

People were inside the shopping centre.

UAF are doing in Belgorod what they did to Donetsk for a decade shelling and killing civilians.

— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963)