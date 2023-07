Atac cu drone la Moscova. Rusia acuză Ucraina de „terorism” (FOTO, VIDEO)

Ministerul rus al apărării a acuzat Ucraina că ar fi efectuat un atac „terorist” cu drone, luni, la Moscova, acolo unde ar fi fost lovite două clădiri, transmite .

Cele două drone „au fost suprimate și s-au prăbușit”, a afirmat Ministerul rus al apărării, pe Telegram.

Primarul Sergei Sobyanin susține că două clădiri nerezidențiale au fost lovite luni dimineață, dar că nu au fost înregistrate „pagube grave sau victime”.

Este neclar dacă dronele au lovit clădirile în momentul în care au fost atacate sau dacă au vizat clădirile în mod deliberat.

Autoritățile ruse nu menționat locația în care au fost interceptate cele două aparate de zbor.

Serviciile ruse susțin că au fost găsite fragmente de dronă lângă o clădire de pe bulevardul Komsomolsky, care trece prin centrul Moscovei. Este vorba despre o locație aflată la circa 2 kilometri de clădirile Ministerului apărării.

A fost închis traficul atât pe bulevardul Komsomolsky, cât și pe bulevardul Likhachev din sudul Moscovei.

Drone attack on Moscow ❗️

The second drone hit the business center. Windows were shattered in some buildings. Traffic was blocked.

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska)