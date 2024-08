Atac cu rachete în nord-vestul Israelului, după ce liderul mișcării Hezbollah a amenințat cu o „ripostă inevitabilă”

Joi seară a avut loc un atac cu rachete de mare aploare în nord-vestul Israelului dinspre Liban. Cu câteva ore în urmă, liderul mișcării libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, avertizase Israelul că va „lupta deschis pe toate fronturile”.

Conform publicației The Times of Israel, cu rachete din nord-vestul Israelului ar putea fi primul răspuns al mișcării libaneze cu privire la moartea comandantului său, Fuad Shukr, care a fost ucis într-un atac al israelienilor marți, la periferia de sud a Beirutului, capitala Libanului.

Mai multe filmulețe pe platforma X (fost Twitter) arată că sistemul israelian antiaerian Iron Dome a fost activat pentru a bloca un baraj de rachete, potrivit

A Hezbollah rocket launcher in southern Lebanon’s Yater, used to fire a barrage at the Western Galilee this evening was struck by fighter jets.

According to the IDF, several rockets launched in the attack this evening were intercepted by air defenses, while others impacted open…

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)