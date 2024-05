Atac terorist în Germania: Un bărbat a înjunghiat mai multe persoane, printre care și un polițist (VIDEO)

Un posibil atac terorist a avut loc în Germania, unde un bărbat a înjunghiat mai multe persoane, în plină stradă, printre care și un polițist.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată un atac comis de un autor, încă neidentificat, asupra unui alt bărbat, potrivit .

Victima ar fi criticul islamist Michael Stürzenberger (59 de ani). Acesta era cunoscut pe plan local ca un personaj conservator foarte critic.

🔴 RadioRoma -Mannheim (Germany): anti-Islamization activist Michael Stürzenberger attacked with a knife by an Islamist

— 🇮🇹 RadioRoma (@RadioRoma_)