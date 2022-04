VIDEO. Atacuri cu rachete asupra Odesei, oraș-port la Marea Neagră. Cel puțin 5 civili au murit, printre care și un bebeluș. Kuleba: Rusia trebuie declarată stat sponsor al terorismului și tratată în cosecință

Cel puțin cinci civili au murit și alți 18 au fost răniți în atacurile cu rachete ale forțelor ruse asupra Odesei, oraș-port din sudul Ucrainei, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, în timp ce un altul a denunțat loviturile date de armata rusă ca fiind „cadouri de Paște de la Putin”, relatează .

„Cinci cetățeni ucraineni au fost uciși și 18 răniți”, a precizat Andriy Yermak, șeful Biroului prezidențial ucrainean. „Aceștia sunt doar cei care au fost găsiți. Și, cel mai probabil, vor mai fi și alții”, a explicat oficialul.

În atac a fost ucis și un bebeluș în vârstă de doar 3 luni, spune Yermak: „Un copil care trebuia să sărbătorească primul său Paște alături de părinții săi. Nimic nu este sacru. Absolut nimic. Răul va fi pedepsit”.

Russian Kalibr cruise missile spotted over Odessa today, most likely launched from the Black Sea.

Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii ministrului ucrainean al afacerilor interne, susține că forțele ruse au lansat șase rachete de croazieră asupra orașului Odesa.

„Locuitorii orașului au auzit exploziile în districte diferite ale orașului”, a menționat oficialul, care spune că se auzea inclusim sistemul ucrainean de apărare antiaeriană.

Gherașcenko a adăugat că minim o rachetă a aterizat și a explodat, fiind lovite clădiri rezidențiale, iar o persoană a murit arsă de vie într-o mașină parcată în curtea unui bloc.

First shots of emergency services rescuing survivors from the Odessa apartment block – hit by a Russian cruise missile earlier today

Atacurile cu rachete au fost „cadouri de Paște de la Putin”, a spus și Petro Obukhov, oficial local din Odesa.

„Singurul scop al atacurilor ruse cu rachete asupra Odesei este teroarea. Rusia trebuie declarată stat sponsor al terorismului și tratată în cosecință. Nicio afacere, niciun contract, niciun proiect cultural. Avem nevoie de un zid între civilizație și barbari care lovesc orașe pașnice cu rachete”, a declarat șeful diplomației ucrainene, Dmytro Kuleba, care vineri efectuase .

Rachetele au fost lansate de bombardiere rusești și au lovit inclusiv o facilitate militară, a precizat și armata ucraineană.

⚡️A video of a residential building in Odessa stitched through as a result of a Russian missile attack has appeared.

Rescuers are already sorting out the rubble, there may still be people.

