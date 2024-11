Avertismentul oamenilor de știință: 2024 va fi aproape sigur cel mai fierbinte an din istorie

Oamenii de știință sunt acum „practic siguri” că 2024 va fi cel mai cald an înregistrat. Până în acest an, temperaturile medii globale au fost cu 0,71 grade C peste media din 1991 până în 2020. Acesta este cel mai cald an înregistrat pentru această perioadă și cu 0,16 grade C mai cald decât în ​​primele 10 luni ale anului 2023, potrivit celor mai recente date de la Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S).

C3S spune că temperaturile medii ar trebui să scadă la aproape zero grade în lunile rămase din 2024 pentru ca acesta să nu bată recordul, .

„După 10 luni din 2024, acum este practic sigur că 2024 va fi cel mai cald an înregistrat”, spune Samantha Burgess, director adjunct al C3S.

Cu 2023 cu 1,48 grade C peste nivelurile preindustriale, ea spune că este aproape garantat că 2024 va fi primul an cu temperaturi cu peste 1,5 C peste nivelurile preindustriale. Este probabil să fie mai mult de 1,55C.

Încercarea de a limita încălzirea globală la 1,5 C este unul dintre obiectivele principale ale Acordului de la Paris. Deși o încălcare de un an nu înseamnă că această țintă pe termen lung a fost ratată, înseamnă că ne apropiem periculos de mult.

„Acest lucru marchează o nouă piatră de hotar în recordurile globale de temperatură și ar trebui să servească drept catalizator pentru a crește ambiția pentru viitoarea conferință privind schimbările climatice, COP29”, adaugă Burgess.

Vine după o vară incredibil de caldă în care au fost doborâte recorduri de temperatură în toată Europa.

În iulie, Pământul a cunoscut cele două zile cele mai calde înregistrate, iar Mediterana a fost cuprinsă de un val de căldură, care spun oamenii de știință că ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice cauzate de om.

Temperaturile medii ridicate nu au plecat, deoarece vara s-a încheiat cu septembrie a doua cea mai caldă la nivel global și din Europa.

Luna trecută a continuat această tendință, octombrie 2024 fiind a doua cea mai caldă înregistrată la nivel mondial, după octombrie 2023. Temperaturile medii au fost cu 15,25 C – 0,8 C peste media din 1991 până în 2020.

De asemenea, a fost cu 1,65 C peste nivelurile preindustriale, ceea ce a devenit a 15-a lună din ultimele 16 în care temperaturile medii globale au depășit 1,5 C.

În Europa, luna octombrie s-au înregistrat temperaturi medii de 10,83 C – 1,23 C peste media din 1991 până în 2020 pentru această lună. Asta îl face al cincilea cel mai cald octombrie înregistrat, cu temperaturi peste medie pe aproape tot continentul.