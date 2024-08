Cât a costat o masă pentru 5 persoane în Turcia. „Este mult pentru un restaurant local”

O familie de români care a mers în a fost șocată atunci când a ajuns nota de plată după ce au mâncat la un restaurant.

Cât au plătit românii pentru masa din Turcia

au crescut foarte mult, iar turiștii sunt revoltați. O familie formată din doi adulți și trei copii și-au petrecut vacanța în Istanbul. Ei au fost șocați atunci când a venit nota de plată și au văzut cât trebuie să plătească pentru mâncarea comandată, conform

Astfel, cei cinci persoane au scos din buzunar 4316 de lire turcești, adică 620 de lei pentru masa la restaurant.

„Bună tuturor, cum am tot văzut postări cu preturile plătite de turiști. Am zis sa pun și eu …Locatia Avcılar … Numele Evita Mangalbași restaurant este local sa spun așa. Locuitorii din oraș se duc pentru a se relaxa și pentru privește un mic grătar. Ei, am zis sa mergem și noi, nu îmi mai trebuie. Patru adulți și trei copii (bebe de un an jumate, patru ani și șase ani. O cola , 2 salate, 2 ape, un raki, o porție brânză, un kg jumate de aripioare și o bucată de carne miel bonfile … Este mult pentru un restaurant local, dar sa nu uitam că și ei plătesc chirie plus utilitățile angajați etc”, a fost mesajul postat de româncă.

În urmă cu puțin timp, o româncă a luat masa la un restaurant dintr-o zonă neturistică din Istanbul și a observat că prețurile erau la fel de mari ca ale unui restaurant dintr-o zonă turistică.

Turcia, afectată de inflație

Turcia a înregistrat o inflație foarte mare, prețurile alimentelor au crescut foarte mult, iar autoritățile au scumpit și intrările de la principalele obiective turistice.

Turiștii care merg în Turcia sunt nevoiți să plătească sume chiar și de trei ori mai mari decât cetățeni. Un exemplu este alcoolul. Restaurantele plătesc o licență pentru a vinde băuturile alcoolice și au permisiunea de a vinde alcool până la ora 22.00, dar multe localuri continua să îl vândă și după această oră și riscă amenzi foarte mari. Acest lucru a dus la creșterea prețurilor băuturilor alcoolice care pot costă cât o întreagă cină.