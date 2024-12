Catedrala Notre–Dame se redeschide după cinci ani de la incendiu. Peste 40 de oficilali sunt invitați la ceremonie, inclusiv Donald Trump

și-a redeschis sâmbătă porțile, după cinci ani de la incendiul devastator. Zeci de șefi de stat vor participa la ceremonie, inclusiv președintele ales al SUA, Donald Trump.

Cum va fi ceremonia de redeschidere

Ceremonia de redeschidere, așteptată pe plan global, va începe cu un discurs susținut de Emmanuel Macron în fața catedralei. Ulterior, arhiepiscopul Parisului, Laurent Ulrich, va lovi porțile masive cu toiagul său, iar din interior se va răspunde prin intonarea unui psalm de trei ori. După deschiderea ușilor, Arhiepiscopul va oferi binecuvântarea sa legendarei orgi din Notre Dame, care va începe să răsune în întreaga catedrală, conform

„Grandioasa ceremonie va găzdui aproximativ 50 de şefi de stat, deminatri şi VIP-uri, sub securitate maximă, printre care se află şi preşedintele ales Donald Trump, fiind marcată astfel prima călătorie în străinătate de la alegerile din SUA”, a declarat Thomas Adamson, jurnalist Associated Press.

Slujbele vor dura opt zile

Vor urma opt zile de slujbe destinate redeschiderii, iar prima liturghie va avea loc mâine.

„Biletele au fost date în primele 25 de minute şi arată câţi oameni au vrut să participe la aceste slujbe. Nimeni în viaţă nu a văzut aşa ceva, culoarea pietrei, genialitatea picturilor, lumina prin vitralii, toate operele de artă, toate picturile care au fost curăţate, statuile care au fost restaurate, toate acestea nu existau înainte de incendiu şi au fost distruse”, a spus Olivier Ribadeau Dumas, rector

Aproape 850 de milioane de euro au fost strânşi din donaţii pentru reparaţii, iar peste 2.000 de arhitecţi au lucrat la restaurare. „Datorită poluării cu plumb, dacă pot să spun aşa, a trebuit să decontaminăm, să curăţăm fiecare suprafaţă şi, numai după asta, arăta mai bine, mai curat. Am folosit benzi de latex pur pe care le-am scos şi era curat. Am reînviat culoarea originală a pietrei. Am reparat tot placajul, picturile murale şi porţile, am tratat totul”, a explicat Philippe Villeneuve, arhitect şef Notre-Dame.