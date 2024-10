Ce metodă inedită a folosit un american din Florida pentru a-și proteja casa de uraganul Milton. „Omul este o legendă absolută”

trece prin momente critice. Uraganul Milton a produs deja pagube materiale în orașe și a făcut primele victime, chiar dacă numărul morților nu este precizat până la această oră de către autorități. Chiar dacă furtuna și-a mai pierdut din putere și este încadrată drept un uragan de categoria 3, pericolul nu a trecut. Meteorologii trag semnale de alarmă cu privire la inundațiile care ar putea să apară.

Primele tornade și vijelii aduse de au creat un peisaj apocaliptic. Printre pagubele care au fost înregistrate până la această oră, se numără acoperişuri au fost smulse, zeci de copaci doborâți, dar și orașe întregi scufundate. Meteorologii cred că în următoarele ore, în unele oraşe, nivelul apei ar putea ajunge chiar și la patru metri, potrivit .

6 milioane de persoane au fost deja evacuate, dar există și alte sute de mii de americani, care în ciuda avertismentelor, vor înfrunta vijelia în casele lor, cu provizii de apă, mâncare şi generatoare de electricitate.

„Nu mai sunt locuri libere, nu ai unde să mergi în Georgia sau Carolina. Toate camerele de hotel sunt ocupate”, a spus un localnic, potrivit Observator News.

Ca un gest disperat, un bărbat și-a legat întreaga casă cu 6 curele uriașe, din dorința de a o proteja. O poză în care a fost surprinsă locuința din Tampa, a lui Mohammed Nijem, a fost publicată pe X (fost Twitter). Nu a durat mult până ca imaginea casei să se viralizeze pe rețelele de socializare, iar Mohammed să ajungă celebru și apreciat pentru ingeniozitatea de care a dat dovadă.

„Toată lumea râde acum, dar acest bărbat va fi o legendă când toate celelalte case vor pluti pe drum, iar el va sta în noua sa piscină din living”, a scris cineva.

„Chiar respect efortul. Sper să fie eficient”, a adăugat un alt utilizator.

„Omul e o legendă absolută”, a glumit un alt localnic.

