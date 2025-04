Premieră medicală în Marea Britanie. Copil născut după un transplant de uter

O premieră medicală a avut loc în . O femeie care a rămas însărcinată după un , primit de la sora sa mai mare, a dat naștere unei fetițe.

Micuţa Amy Isabel s-a născut pe 27 februarie 2025, la Spitalul Queen Charlotte and Chelsea. Atât fetița, cât și mama au o sare de foarte bună. Nașterea a survenit la doi ani după transplantul de care a beneficiat mama sa, Grace Davidson. Femeia, în vârstă de 36 de ani, s-a născut fără uter.

„Am primit cel mai bun cadou la care am fi putut spera”, a declarat proaspăta mamă.

În cazul lui Grace Davidson, un embrion obţinut prin fertilizare in vitro (FIV) a putut fi implantat după transplantul de uter. Femeia și-a exprimat speranța că, în viitor, dezvoltarea tehnicii va oferi femeilor asemenea ei posibilitatea să-și poarte propriul copil.

Numele dat fetiței reprezintă un omagiu adus surorii mamei, Amy Purdie, donatoarea uterului, cât şi lui Isabel Quiroga, chirurgul care a efectuat transplantul, alături de profesorul Richard Smith.

Înainte de a-și dona surorii sale, Amy Purdie, în vârstă de 42 de ani, a născut doi copii.

Today, the world learned something extraordinary. Grace Davidson has given birth to a healthy baby – the first in the UK to be born from a transplanted womb.

A milestone in medicine, yes. But even more so, a testament to the power of human generosity.

— Antony Tiernan (@AntonyTiernan)