Cea mai înaltă cascadă din China, o țeapă turistică? Spectaculoasa cădere ”naturală” de apă e alimentată de o conductă (VIDEO)

O cascadă din China mult lăudată pentru spectaculoasa cădere naturală de apă se pare că n-ar fi așa de naturală pe cât a fost promovată. Căderile impresionante de apă sunt ”stimulate” de o conductă. Reprezentanții parcului turistic spun că e doar o soluție de moment, dată fiind seceta din ultima vreme.

Cascada Yuntai, de 314 metri, se află în parcul Yuntai Mountain Park, o populară atracție turistică din provincia Henan. Parcul are cel mai mare rating pe care-l poate acorda Ministerul Culturii și Turismului din China, notează

Pe site-ul de prezentare al parcului se vorbește despre spectaculoasa cădere naturală de apă, dar un clip care a devenit viral în online-ul chinezesc arată că această cascadă e alimentată și artificial, de la o conductă.

The source of Asia’s highest is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the „highest waterfall in Asia,” the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

