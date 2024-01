China a lansat primul tren de mare viteză care circulă deasupra apei

instrastructură feroviară de neimaginat. Joi, 28 septembrie, a avut loc inaugurarea primului tren de mare viteză care circulă deasupra apei. Acesta are un traseu de 277 de kilometri.

Trenurile pot atinge viteza maximă de 350 de kilometri pe oră și leagă orașele Zhangzhou, Xiamen și Fuzhou, care sunt în provincial Fujian, conform

Primul tren de pe această linie a pornit, joi, 28 septembrie din gara Fuzhou.

China launched its fastest cross-sea high-speed bullet train connecting Fuzhou and Xiamen along the west coast of the Taiwan Strait.

🟢Top speed of 350 km/h

🟢Reduces the travel time between Fuzhou and Xiamen to 55 minutes

🟢China's first cross-sea, rapid line with bullet trains

