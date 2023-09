Elon Musk sugerează că Taiwanul ar trebui să facă parte din China / Reacție dură din partea Taipeiului

Miliardarul Elon Musk a stârnit controverse după ce a sugerat că Taiwan ar trebui să facă parte din China și a comparat situația cu cea a Insulelor Hawaii. Comentariile sale au fost criticate dur de guvernul taiwanez, care a subliniat că Taiwanul nu este de vânzare și speră că Musk ar putea încuraja accesul la rețelele sociale în China, relatează , citat de .

Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, a comparat, în cadrul unei conferințe tech, situația Taiwanului cu cea a Insulelor Hawaii, sugerând că Taiwanul ar putea face parte din China dintr-un motiv arbitrar.

„Politica lor (n.r. a guvernului chinez) a fost de a reuni Taiwanul cu China. Din punctul lor de vedere poate este o analogie cu Hawaii sau ceva de genul, adică este o parte integrală a Chinei care în mod arbitrar nu face parte din China în mare parte fiindcă … Flota Pacificului a SUA a oprit orice fel de efort de reunificare cu forța”, a spus miliardarul.

.⁦ , on ⁦ ⁩: “I think I understand China well…”

Then proceeds to compare Taiwan to Hawaii: “an integral part of China that is arbitrarily not part of China”

He’s repeating CCP talking points with no mention of US interests.

— Michael Sobolik (@michaelsobolik)