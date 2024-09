Ciclonul Boris a schimbat dramatic vremea în Austria. A nins abundent la mijlocul lunii septembrie (VIDEO)

Austria a trecut de la vara la iarnă în scurt timp. Ciclonul Boris a fost cel care a schimbat dramatic vremea și acolo provocând inundații și căderi de teren

A nins și la altitudini mici, respectiv la 700 de metri.

„Deși căderi de zăpadă ocazionale la altitudini mari nu sunt neobișnuite în septembrie, acest nivel al furtunii e ceva ce n-am mai văzut de mulți ani și se va încheia cu un record de cantități de zăpadă în unele părți ale Austriei”, a declarat expertul meteorolog Fraser Wilkin, scrie .

Centrul de avertizare în caz de furtună UWZ a declarat că, în unele părţi, recordurile anterioare pentru întreaga lună septembrie vor fi „depăşite în doar câteva zile”.

Manuel Kelemen, un meteorolog pentru Puls24 TV, a declarat că „ceea ce trăim este extraordinar, dacă nu chiar fără precedent”.

