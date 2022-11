Comisia Europeană anunță un nou ajutor de 2.5 miliarde euro pentru Ucraina

Comisia Europeană a deblocat astăzi, 22 noiembrie, un nou ajutor în valoare de 2,5 miliarde de euro pentru , potrivit anunțului făcut de președinta Ursula von der Leyen.

„Comisia Europeană deblochează încă 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina.

Planificăm 18 miliarde de euro pentru 2023, fondurile fiind vărsate în mod regulat. Pentru reparații urgente și o redresare rapidă care să conducă la o reconstrucție de succes.

Vom continua să sprijinim atâta timp cât va fi nevoie”, a transmis șefa Executivului European pe contul său de Twitter.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)