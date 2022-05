Continuă disputa dintre Rusia și Israel. Moscova susține că mercenarii israelieni luptă „umăr la umăr” cu neonaziștii în Ucraina

Mercenarii israelieni luptă în Ucraina alături de Regimentul Azov, un batalion militar ucrainean cu rădăcini neonaziste, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, pe fondul disputei care a izbucnit între Ierusalim și Moscova după declarația lui Serghei Lavrov în ceea ce privește originile evreiești ale lui Adolf Hitler, transmite .

Rusia susține că mercenarii israelieni luptă „umăr la umăr” cu neonaziștii în Ucraina

„Voi spune ceva ce politicienii din Israel care acum își pompează campania de informare probabil nu vor să audă. Poate vor fi interesați. În Ucraina, mercenarii israelieni sunt practic umăr la umăr cu militanții Azov”, a spus reprezentanta Ministerului rus al afacerilor externe, miercuri, pentru Sputnik Radio.

Maria Zaharova susține că Statul Israel cu siguranță știe acest lucru.

Schimbul de replici dintre partea israeliană și cea rusă a început în urmă cu câteva zile, când șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a fost întrebat cum poate Moscova să pretindă că poartă un război pentru „denazificarea” Ucrainei din moment ce președintele țării invadate, Volodimir Zelenski, este în parte evreu.

„Când ei spun `ce fel de denazificare e asta dacă noi suntem evrei`, ei bine, cred că și , așa că nu înseamnă nimic. Deja de multă vreme auzim evrei înțelepți care spun că antisemiții cei mai mari sunt chiar evreii”, afirma ministrul rus de externe, pentru postul italian Rete4.

Poziția oficialului rus a fost denunțată de premierul israelian Naftali Bennett și de ministrul israelian al afacerilor externe, Naftali Bennett, care consideră că declarația este „de neiertat”, așa cum este și învinuirea evreilor pentru Holocaust, iar Ministerul israelian de externe l-a convocat pe ambasadorul rus Anatoly Viktorov pentru a da explicații.

În ziua următoare, Ministerul rus al afacerilor externe a declarat că „actualul guvern israelian susține regimul neonazist de la Kiev”. Mai mult, Moscova a vorbit și despre „cooperarea dintre evrei și naziști”, invocând așa-numitele „Judenrats”, structurile administrative impuse de către Germania nazistă în comunitățile evreiești ocupate, spunând totuși că fenomenul a fost marginal.

Potrivit The Jerusalem Post, Batalionul Azov din Garda Națională a Ucrainei și-a început activitatea ca un grup neonazist și încă are membri extremiști. Regimentul folosește însemnele Wolfsangel, care erau utilizate de către diviziile Waffen-SS și Wehrmacht în Al Doilea Război Mondial. Pe de altă parte, structura are astăzi membri din toate mediile, inclusiv evrei ucraineni, și a tot încercat să recruteze luptători străini.