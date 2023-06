Cormac McCarthy, autorul cărților „The Road” și „No Country for Old Men”, a murit la vârsta de 89 de ani

Scriitorul american Cormac McCarthy, laureat al premiului Pulitzer, a murit la vârsta de 89 de ani. Scriitorul a murit din cauze naturale în locuința sa din Santa Fe, New Mexico, a anunțat Penguin Random House, citat de .

Cu romanul The Road, publicat în 2006, McCarthy a câștigat prestigiosul premiu Pulitzer

Printre romanele lui McCarthy se numără „The Road” și „No Country for Old Men”, ambele transformate în filme de succes.

Multe dintre romanele sale descriau frontiera americană și lumi post-apocaliptice. În viața reală, se spunea că era un om foarte retras.

În semn de omagiu, scriitorul Stephen King l-a numit „poate cel mai mare romancier american al timpului meu”.

El a scris pe Twitter: „Îi plâng moartea”.

Editorul său din Marea Britanie, Pan Macmillan, l-a descris pe McCarthy ca fiind „unul dintre cei mai influenți și renumiți scriitori din lume”.

The Road, publicat în 2006, a fost cel de-al zecelea roman al lui McCarthy și a câștigat prestigiosul premiu Pulitzer pentru ficțiune în anul următor. Acesta descrie călătoria dificilă a unui tată și a fiului care se luptă să supraviețuiască în SUA după apocalipsă.

Cartea sa din 2005, No Country for Old Men – o poveste sumbră despre o afacere cu droguri nereușită în ținutul deșertic al Texasului – a fost adaptată pentru ecran de Joel și Ethan Coen. A devenit un thriller de mare succes, cu Javier Bardem și Tommy Lee Jones în rolurile principale.

Filmul a câștigat patru premii Oscar, inclusiv cel pentru cel mai bun film.

McCarthy s-a născut în Providence, Rhode Island, în 1933, într-o familie catolică irlandeză. A fost unul dintre cei șase copii.

Și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei în Knoxville, Tennessee, unde tatăl său lucra ca avocat. Primul său roman, The Orchard Keeper, a fost publicat în 1965.

Ultimele două cărți ale lui McCarthy – The Passenger și Stella Maris – au fost publicate la sfârșitul anului trecut. Pe lângă romane, a mai scris scenarii și povestiri scurte.

În timpul lungii sale cariere, interviurile sale în presă sau aparițiile pe covorul roșu au fost o raritate.

În 2007, McCarthy i-a spus prezentatoarei americane de talk-show Oprah Winfrey: „Nu cred că [interviurile] sunt bune pentru minte. Dacă petreci mult timp gândindu-te cum să scrii o carte, probabil că nu ar mai trebui să te gândești la asta, ci ar trebui să o faci pur și simplu.”