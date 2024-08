Cum arată acum Regele Charles, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Imagini cu monarhul, care şi-a reluat îndatoririle publice. Unde a mers în vizită (FOTO, VIDEO)

, la Londra. Regele a avut o pauză de trei luni, dat fiind faptul că a fost diagnosticat cu cancer, iar acum se află sub tratament.

Charles, în vârstă de 75 de ani, a ales în mod simbolic să meargă în vizită la un centru pentru tratarea cancerului, alături de regina consoartă Camilla, în vârstă de 76 de ani, informează .

a purtat un costum albastru, pe care l-a accesorizat cu o cravată pe care erau desenați mai mulți dinozauri. Regele a petrecut aproximativ patruzeci de minute la centrul Macmillan de la University College Hospital.

Acolo, regele a vorbit cu îngrijitori şi pacienţi, dar a dat și mâna cu mai multe persoane. Suveranul britanic a primit flori de la copii, cărora le-a împărţit daruri înainte de a pleca împreună cu soţia sa.

Here you can see King Charles present the lovely flower girl a gift bag, that has the royal insignia of both King and Queen on the side. How wonderful.

Regele a dorit să atragă atenţia publicului asupra importanţei diagnosticării precoce, cu ocazia apariției sale publice la acest centru.

I find it quite moving to see King Charles holding the hands of cancer patients and knowing the people will appreciate it because they know he is going through the same as them I hope all those patients make a full recovery God Save The King

— Lee Hood (@Mofoman360)