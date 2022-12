Cum încearcă propaganda de la Kremlin să-i convingă pe ruși să se înroleze: Tata merge la război ca să facă rost de bani să îmi cumpere un iPhone nou (VIDEO)

Un nou clip de propagandă îi îndeamnă pe ruși să accepte mobilizarea și să participe la invazia din Ucraina pentru a le cumpăra fiicelor sale cadoul dorit de Crăciun, un iPhone nou.

Clipul a fost analizat de jurnalistul britanic Francis Scarr, care evaluează propaganda rusă, relatează .

Clipul spune povestea unui părinte din Rusia care nu a primit salariul de la fabrica din Urali pentru care lucrează, așa că, pentru a-i cumpăra fiicei sale cadoul dorit de Crăciun, un iPhone nou, trebuie să apeleze la economiile adolescentei.

Never mind the „existential threat” posed by the „satanic” West, this propaganda video tells Russian men the real reason why they should sign up to fight in Ukraine: so they can buy their teenage daughter a new smartphone

— Francis Scarr (@francis_scarr)