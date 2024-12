Gheorghe Falcă, despre aderarea completă la Spațiul Schengen: „Finalizează integrarea României în Uniunea Europeană”

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a explicat într-o intervenție pentru B1 TV ce înseamnă aderarea completă a României la Spațiul Schengen, decizie așteptată să fie luată joi la Consiliul JAI. Potrivit acestuia, decizia încununează munca României dar și finalizează integrarea României în Uniunea Europeană, pentru că anul trecut am închis Mecanismul de Control și Verificare (MCV) iar anul acesta intrăm total cu granițele terestre în Schengen.

„Asta înseamnă că România și-a îndeplinit obligațiile, este un partener corect. Putem să spunem că extremiștii din Austria și Din Olanda nu au avut succes. Este foarte bine să transmitem poporului român că extremiștii niciodată nu au soluții corecte, ci au soluții agresive față de ceilalți. Și în România există un om politic care s-ar bucura ca România să nu intre în Schengen, fără să îi întrebe pe oameni care zilnic tranzitează granița României în tiruri. Eu care sunt din vestul țării, din Arad, știu ce înseamnă vămile din vestul țării, ce înseamnă coloanele acelea lungi.

De aceste coloane vom scăpa de la 1 ianuarie 2025 și va fi un lucru pozitiv pentru economia din România și pentru cetățenii care vor tranzita granițele dintre România și Ungaria, dintre România și Bulgaria”.

Gheorghe Falcă a mai precizat că nu există un beneficiu electoral în contextul aderării la Spațiul Schenger, în condițiile în care principalii beneficiari sunt cetățenii români:

„Eu cred că nu mai avem acum un beneficiu electoral, trebuie să avem o felicitare pentru ministrul de Interne, Predoiu, pentru doamna ministru din Ministerul de Externe.

Ele sunt persoanele care au activat foarte mult, dar aici la Bruxelles grupul nostru politic al PPE putem să spunem că Siegfried Mureșan a avut o contribuție în negocierea cu grupul politic, iar noi cei care suntem în Comisia de Transporturi la fel am avut cu austriecii un an de zile dezbateri, am prezentat punctul de vedere al statului român pentru că era nevoie ca partidul domnului Neihamer să primească cât mai mare încredere de la noi că lucrurile vor fi foarte bine lucrate în momentul în care vom deschide granița, vom ști să protejăm migrația, traficul de persoane și traficul de droguri.

Asta înseamnă că la granițe vor fi din când în când controale pe aceste domenii, dar fluxul va fi liber și în special câștigătorii vor fi cetățenii români, plecând de la șoferii de camioane care de la 1 ianuarie o să stea mult mai puțin în trecerea unui punct de frontieră spre Ungaria sau Bulgaria”.