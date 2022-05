Cum își ascunde Rusia pierderile din Ucraina: „Aduc mii de cadavre aici”

Imaginea armatei ruse în războiul pe care l-a declanșat în Ucraina, dar aceasta refuză să-și recunoască pierderile. Moscova și-a abandonat soldații căzuți pe front și nu-i declară morți, ci dispăruți. Interceptări obținute de Serviciul ucrainean de informații (SBU) arată cum asta a devenit o afacere pentru unii ruși aflați pe front.

SBU a interceptat o convorbire telefonică între un soldat rus ce luptă în Ucraina și soția sa. El îi spune că mii de cadavre de militari ruși sunt adunate într-o zonă păzită din regiunea Donețk.

„Nu e morgă, e un depozit. Este imens acest… câmp – un fel de câmp sau un depozit de deșeuri… Împrejmuit cu gard, păzit, nimeni nu are voie să intre. Și, pe scurt, aduc mii (de cadavre – n.r.) aici. O grămadă de înălțimea unui om”, îi spune soldatul rus soției sale.

El a mai zis că militarii care păzesc zona fac bani mulți ajutând rudele morților să recupereze trupurile celor dispăruți.

Soldatul a aflat despre acest loc de la o cunoștință, care și-a găsit fratele acolo, mai arată SBU, citat de

To hide its losses in the war with Ukraine, Russia puts the killed soldiers on the list of ‘missing in action’.

Their bodies are stored in makeshift dumps, where there are so many 200’s that the mountains of corpses reach two meters in height.

— Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91)