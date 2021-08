De ce tot mai mulți români aleg Grecia pentru concedii: “La bulgari sau la Mamaia merg doar bombardierii”/ „Cine vine în România nu scapă fără să fie făcut la bani”

O adevărată dispută s-a iscat pe forumurile dedicate turiștilor interesați în această perioadă de vacanța de vară. S-au conturat deja două tabere, între cei care susțin litoralul românesc și stațiuni precum Mamaia, Costinești sau Eforie și cei care sunt pentru vacanțele petrecute în afara țării, pe litoralul din Grecia sau pe cel bulgăresc.

Prima tabără pare a pierde teren, când vine vorba despre prețurile extraordinar de mici pe care românii le plătesc în Grecia sau Bulgaria, comparativ cu prețurile din stațiunile vedetă de la noi. Fie că vorbim despre cazare sau despre serviciile estivale de pe plajă, românii au numai cuvinte de laudă când vine vorba despre concediul petrecut peste hotare.

Așa se face că pe rețelele de socializare apar tot mai multe voci care compară, în termeni deloc favorabili pentru litoralul românescc, situația de la noi din țară și serviciile din Bulgaria sau Grecia:

“Le dau clasa la litoralul românesc. Cel bulgăresc..am mai spus-o si ieri si in mențin părerea…am fost in multe locuri si in Grecia si Romania..si e primu an in bulgaria..sunny beach..dar crede-mă totul e perfect..nu mai zic de preturi..”

“La bulgari sau la Mamaia merg doar bombardierii. Prețurile sunt extraordinar de mici în Grecia”

“La tot pasul si la 5 m de plaja ai magazine ..unde lejer dai 1.5 euro max pe o bere un suc etc..asta acum scurt exemplu ..unde in grecia la plaja sub 3-4 euro nu vezi ..sau romania 10 lei aproape…oricum clar grecia e mai frumoasa.. dar cu pandemia asa a fost sa fie….Bulgaria..dar chiar nu regretăm nimic..din pacate pt noi romanii…. chiar ne dau clasa bulgarii la turism “

“Locuiesc in Constanta si nu recomand sa vina nimanui in Mamaia. Oricum cine vine nu scapa fara sa fie facut la bani. Vacante placute tuturor P. s : In Mamaia Nord de vreo 2 sapt , cei care au copii au stat cu ei prin spitale. Dau 110 euro pe camera si fac baie in apa din canalizarile scurse in Marea Neagra”, sunt câteva.

Românii care au reușit să ajungă pe plajele din Grecia pentru a-și petrece în această perioadă vacanța de vară au fost uimiți de prețurile scăzute la serviciile estivale, comparativ cu cele din stațiunile din România, precum Mamaia sau Eforie.

Potrivit dezvăluirilor publicate pe paginile de Facebook dedicate românilor plecați în Grecia, cu doar 10 euro pot fi închiriate pentru o zi două șezlonguri și o umbrelă. Pentru un singur șezlong prețul este de doar 3 euro.

Comparativ, în Mamaia o persoană trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 75 de lei. În Eforie prețurile se situează între 50-60 de lei.