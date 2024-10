Dana Rogoz, dezvăluiri despre sumele cheltuite în vacanță. Cât a plătit actrița pentru a închiria un scuter

și partenerul său, Radu Dragomir, s-au bucurat de o vacanță de vis în Grecia. Actrița a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram avantajele pe care le are o astfel de vacanță, în luna octombrie, într-o zonă nu la fel de turistică, precum alte insule cunoscute ale .

Chiar dacă scopul inițial al călătoriei lor a fost participarea la un festival de film, cei doi au profitat de ocazie pentru a se bucura de o mini-vacanță împreună, pe insula grecească Spetses. Balkans Beyond Borders Short Film este festivalul unde scurmetrajul scris și regizat de Dana Rogoz, REMOTE („La distanță”), a fost selecționat, potrivit .

Festivalul Balkans Beyond Borders se află la cea de a 15-a ediție, desfășurându-se într-o locație diferită, în fiecare an.

Dana Rogoz a mărturisit pe Instagram cât de plăcut a surprins-o mica insulă Spetses și cum a reușit să facă înconjorul insulei, pentru doar 20 de euro, pe care i-a plătit pentru a închiria un scuter.

„La asta chiar nu mă așteptam: să fac baie în luna octombrie, într-o insulă din Grecia. De fapt, Radu și cu mine simțim că am primit bonus o mini-vacanță, care nu era deloc în planul nostru acum o lună de zile, înainte de a primi invitația oficială la acest festival de film. Seara sunt proiecțiile din cadrul festivalului, așa că în afara câtorva întâlniri, în restul zilei putem să explorăm această micuță insulă, numită Spetses. Așa ca azi am închiriat un scuter cu 20 de euro pe zi și, într-o oră, am înconjurat-o. Și ne-a plăcut atât de mult, încât evident că ne-am făcut planuri să ne întoarcem și cu copiii. Apropo de filme, este insula pe care s-a filmat „The Lost Daughter”, un film care mi-a plăcut foarte mult și despre care v-am mai vorbit aici. Voi ați ajuns până acum în Spetses?”, a scris Dana Rogoz, pe pagina sa Instagram.

Insula Spetses – locul în care a fost filmată o celebră producție cinemtografică

Spetses este, și dintr-un alt punct de vedere, o destinație care a fascinat-o pe Dana Rogoz. Potrivit mesajului postat de actriță pe pagina sa de Instagram, insula a fost locul în care s-a filmat ”The Lost Daughter”.

„Scurtmetrajul REMOTE [„La distanță”] scris și regizat de mine, cu Andreea Vasile și Mădălina Craiu în rolurile principale a fost selecționat în cadrul Balkans Beyond Borders Short Film Festival. De 15 ani, festivalul își schimbă în fiecare an orașul în care se desfășoară. Și iată cum ediția aceasta se întâmplă să fie în insula Spetses din Grecia, iar Radu și cu mine se întâmplă să ne bucurăm de frumusețea ei surprinzătoare. Am ajuns ieri, pe seara, doar cu vreo 2 ore înainte de deschiderea oficială a festivalului și de proiecția scurtmetrajului nostru. Dar de cum am aterizat în Atena și am băut o bere – el și un suc – eu în port, asteptând ferry-ul, am simțit așaaaa o relaxareeee de vacanță… cum numai prin lungile noastre călătorii în Asia am mai simțit. Probabil aveam amândoi mare nevoie de această ieșire. Iar sentimentul e cumva și mai plăcut, știind că de data aceasta filmul ne poartă prin lume. Revenind la festival si la selecțiile recente (scurtmetrajul e în competiții la 4 festivaluri numai luna aceasta), mulțumesc încă o data echipei”, a mai scris Dana Rogoz.

Dana Rogoz a încheiat mesajul cu o întrebare pentru fanii ei. Vedeta a fost curioasă să afle dacă urmăritorii ei au fost pe insula Spetses.