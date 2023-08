Dezvăluirile unui fost șef al NATO. Cum a reușit împreună cu Mircea Geoană să prevină un război în regiune

Un fost șef al NATO a mărturisit într-un interviu că a reușit să oprească un război în Macedonia, ajutat de Mircea Geoană, când acesta era ministru de Externe.

Lordul George Robertson, fost secretar general al NATO în perioada 1999-2003, a declarat într-un interviu pentru , că împreună cu Javier Solana și Mircea Geoană, s-au implicat în evitarea unui război în Macedonia în anul 2001.

„Am prevenit un război. Javier Solana și cu mine, și ministrul de externe de atunci al României, Mircea Geoană, ne-am implicat într-un război practic embrionar în ceea ce se numea atunci fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în 2001.

Insurgenții au început să împuște polițiști macedoneni pentru că aveau o serie întreagă de nemulțumiri.

Am fost de 11 ori în Macedonia în cursul acelui an și, treptat, am construit un acord de pace”, a declarat fostul șef al NATO în interviul citat de .

În cele din urmă, părțile implicate au ajuns la un acord de pace care a prevenit un conflict sângeros în Balcani:

„Ne-am angajat cu diferitele părți aflate în conflict. Din nou, artele întunecate au fost toate folosite, pot să vă spun, cu un efect maxim.

Președintele țării de la acea vreme, Boris Trajkovski, care avea să moară în mod tragic într-un accident aviatic mai târziu, a jucat un rol de excepție.

Am construit un acord de pace și am prevenit un război. Iar anul trecut m-am întors în ceea ce se numește acum Macedonia de Nord. Și am mers într-unul dintre satele care jucase un rol cu adevărat dramatic în acea bătălie, deoarece insurgenții cuceriseră această localitate și rămăseseră blocați.

Și a trebuit, prin telefon, să încerc să-i scot din acel oraș când forțele guvernamentale au vrut să-i anihileze.

Mi-a rămas întipărit în minte. Așa că am vrut să mă întorc. Și i-am întâlnit pe luptători, pe insurgenți.

Dar am fost prezentat lor de către liderul insurgenților de atunci, în 2001, care acum este ministrul adjunct de externe al Macedoniei de Nord.

Așadar, nu numai că am prevenit un război, dar am construit o țară, o țară interetnică, mixtă, în care trecutul a fost lăsat în urmă, iar insurgenții sunt acum parte integrantă a unui guvern divers din punct de vedere etnic, într-o țară care este acum membră cu drepturi depline a NATO”, a adăugat Robertson.