Președintele SUA, Joe Biden, este îngrijorat de politica economică anunțată de succesorul său, Donald Trump: „Cred că această abordare este o enormă eroare”

RALEIGH, NORTH CAROLINA, UNITED STATES - JUNE 28: U.S. President Joe Biden and U.S. First Lady Jill Biden (not seen) deliver remarks at a campaign rally post-2024 CNN Presidential Debate at the Jim Graham Building at the North Carolina State Fairgrounds in Raleigh, North Carolina, United States on June 28, 2024. Kyle Mazza / Anadolu/ABACAPRESS.COM