Diplomat american, găsit fără suflare într-un hotel din Kiev. Pe corpul acestuia nu au fost găsite urme de violență

Un a fost găsit fără suflare în hotelul Hilton din Kiev, relatează publicația Ukrainska Pravda, care a citat surse din cadrul poliției din Ucraina, scrie Agerpres.

Reprezentantul Ambasadei SUA a fost găsit mort în hotelul Hilton, marți, 25 iunie. Moartea acestuia este suspectă, având în vedere că pe trupul acestuia nu au fost găsite urme de violență.

Trupul neînsuflețit al unui diplomat american, găsit într-un hotel din Kiev

„Putem confirma decesul unui angajat al guvernului SUA care se afla sub autoritatea șefului de misiune la Ambasada din Kiev. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și celor dragi ai colegului nostru. Nu am alte comentarii de făcut cu privire la situație, decât să spun – și nu-mi place să aduc în discuție acest lucru, dar știu că uneori teoriile conspirației scapă de sub control – că înțelegem că a murit din cauze naturale și că nu există niciun semn de crimă”, a declarat Matthew Miller, .

Postul de televiziune ucrainean Kanal24 a relatat că ușile încăperii în care a fost găsit trupul neînsuflețit al diplomatului american, al cărui rang nu a fost specificat, erau încuiate pe dinăuntru.

Corpul neînsuflețit al acestuia a fost ridicat în grabă de reprezentați ai ambasadei, motiv pentru care autopsia medico-legală nu a fost încă efectuată. De asemenea, postul de televiziune citat a adăugat că diplomatul ar fi avut un nivel ridicat de colesterol.

Moartea diplomatului este și mai suspectă, întrucât Iuri Șveț, fost spion KGB, a afirmat că defunctul ar fi avut o tangență cu serviciile speciale.