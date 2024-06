Doi polițiști răniți grav la protestul organizat împotriva congresului AfD de la Essen. Activiștii de stânga au încercat să blocheze reuniunea partidului de extremă dreapta și s-au bătut cu forțele de ordine (VIDEO)

Doi ofițeri de poliție au fost răniți grav în ciocnirile de la protestul organizat împotriva congresului AfD din Essen, Germania, potrivit .

Doi polițiști răniți grav

Cei doi polițiști au fost loviți în cap de doi atacatori neidentificați, în timp ce poliția escorta un politician printr-un grup de protestatari. Aceștia ar fi fost loviți și în momentul în care se aflau prăbușiți la sol și au fost transportați la spital cu răni grave.

Got caught in the middle of anti protest in this morning. Just doing my work as really. Thanks ⁦ ⁩ for protecting us. Don’t envy your job. — Arne Delfs (@ArneDelfs)

Alți polițiști au suferit și ei răni ușoare în timpul unui incident din apropiere de Grugahalle, locul în care și-a organizat AfD congresul de la Essen.

Atacatorii au reușit să se facă pierduți în mulțime, iar poliția analizează imaginile video pentru a-i identifica.

Proteste împotriva congresului AfD de la Essen

Activiștii au încercat să împiedice sosirea delegaților la congresul partidului de extremă dreapta, organizând blocade stradale. Au avut loc ciocniri frecvente cu forțele de ordine.

Police violence against peaceful protesters in Essen. Police repeatedly try to get AfD delegates through the protesting crowd. — the brake (@TheBrakeNet)

Ulterior, a fost organizat și un protest pașnic la care au participat zeci de mii de oameni.

Ministrul federal al afacerilor interne, Nancy Faeser, a condamnat violențele într-o postare pe rețelele sociale.

„Este nevoie de forțe democratice puternice și proteste pașnice împotriva extremismului de dreapta și a rasismului. Violența nu este justificabilă. Mulțumirile și respectul meu merg către poliție, care ia măsuri împotriva haosului de stânga. Le urez recuperare rapidă ofițerilor răniți”, a declarat ministrul Nancy Faeser.