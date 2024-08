Donald Trump, amendat cu 5.000 de dolari pentru o postarea pe rețelele sociale

Donald Trump a primit o amendă de 5.000 de dolari pentru că nu a șters o postare denigratoare de pe rețelele de socializare, referitoare la un membru cheie al instanței care se ocupă de procesul său de fraudă în New York. În ciuda ordonanței judecătorului de ștergere a postării, aceasta a rămas pe site-ul său de campanie.

Judecătorul Arthur Engoron nu l-a acuzat pe Trump de sfidarea curții deocamdată, dar și-a rezervat dreptul de a face acest lucru și chiar de a-l trimite la închisoare, dacă încalcă ordonanța de a nu mai ataca personalul instanței. Avocații lui Trump au susținut că postarea a rămas pe site-ul campaniei sale din cauza unei omisiuni accidentale, fără intenție de încălcare a ordonanței.

„De ce grefierul principal al judecătorului Engoron, Allison R Greenfield, se vede cu Chuck Schumer?”, a postat pe rețelele de socializare Donald Trump, împreună cu o poză cu ea cu Schumer și un link către pagina personală de Instagram.

Is this really about a post where Trump referred to Judge Engoron’s Clerk, Allison Greenfield, as „Schumer’s girlfriend” with Trump posting this photo of Schumer and Greenfield.

Given that Trump claims the case against him is political…

Judge Engoron quacks like a quack.

