Elicopterul militar a deviat de la traiectoria sa aprobată înainte să se izbească de avionul American Airlines. Toți pasagerii celor două aeronave au murit

Înregistrările controlului aerian par să surprindă ultima încercare de comunicare cu elicopterul, indicativul de apel fiind PAT25, înainte ca acesta să se ciocnească cu avionul.

Elicopterul militar nu se afla pe ruta aprobată

„PAT25, vezi un CRJ? PAT25, treci în spatele CRJ”, a spus un controlor de trafic aerian miercuri la 20:47 ET (0147 GMT), potrivit unei înregistrări pe liveatc.net, anunță Reuters.

Câteva secunde mai târziu, pilotul unei alte aeronave sună la controlul traficului aerian, spunând: „Ați văzut ce s-a întâmplat?” – și aparent se referă la accident.

Un controlor de trafic aerian redirecționează apoi avioanele care se îndreaptă către pista 33.

„Am văzut o minge de foc care apoi a dispărut. Nu am mai văzut nimic după ce s-au prăbușit în râu”, spune un controlor de trafic aerian.

Este posibil ca un elicopter al armatei să fi deviat de la traiectoria de zbor aprobată înainte de , potrivit New York Times, citat de The Guardian.

Potrivit Times, detaliile despre locația finală a elicopterului UH-60 Black Hawk au indicat că acesta nu se afla pe ruta aprobată și că zbura mai sus deasupra solului în timp ce traversa spațiul aerian aglomerat din afara capitalei țării, potrivit a patru persoane informate despre problema, dar care nu sunt autorizate să vorbească public.

Pista principală a aeroportului Reagan National este cea mai aglomerată din Statele Unite, cu peste 800 de decolări și aterizări zilnice.

National Transportation Safety Board a investigat nouă accidente sau incidente pe aeroport în acest secol, inclusiv două care au fost fatale.