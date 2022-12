Elon Musk a avut o primă reacție după ce 10 milioane de oameni au votat ca el să demisioneze

Elon Musk a reacţionat pe pagina sa de Twitter, după ce peste 10 milioane de oameni au votat, în propriul sondaj pe care l-a propus, din funcţia de director executiv al companiei.

Potrivit acestuia, numai abonaţii care plătesc pentru conturile Twitter Blue vor putea vota în viitoarele sale sondaje legate de politicile sale antreprenoriale, notează

În acest weekend, proprietarul Twitter a lansat un sondaj în care i-a întrebat pe urmăritorii săi dacă ar trebui să demisioneze din funcția de șef al companiei, specificând că va respecta rezultatele sondajului.

Dintre cei peste 17,5 milioane de utilizatori care și-au exprimat opțiunea, 57,5% au votat „da”, în timp ce doar 42,5% au optat pentru „nu”, arată rezultatele finale ale sondajului.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk)