Utilizatorii Twitter consideră că Elon Musk ar trebui să demisioneze din fruntea platformei: „Mă voi conforma cu rezultatele acestui sondaj”

Elon Musk, CEO și proprietar al Twitter, a lansat un sondaj pe platformă și i-a întrebat pe utilizatori dacă ar trebui să renunțe la funcția de director executiv, iar majoritatea au răspuns afirmativ, transmite .

Miliardarul a distribuit un sondaj pe pagina sa de Twitter, duminică seară, întrebându-i pe utilizatori dacă ar trebui să renunțe la poziția de conducător al platformei de social media.

„Ar trebui să demisionez din funcția de șef al Twitter? Mă voi conforma cu rezultatele acestui sondaj”, a scris Musk.

Dintre cei peste 17,5 milioane de utilizatori care și-au exprimat opțiunea, 57,5% au votat „da”, în timp ce doar 42,5% au optat pentru „nu”, arată rezultatele finale ale sondajului.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk)