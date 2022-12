Elon Musk îi dă replica lui Donald Trump, după ce fostul președinte a cerut eliminarea unor părți din Constituția SUA

Elon Musk, CEO la Twitter, a intervenit duminică pe platforma sa de social media pentru a spune despre Constituția SUA că este mai importantă decât orice președinte al țării, transmite .

Reacția miliardarului american vine în contextul în care Donald Trump declarase că anumitor părți din Constituția SUA, iar administrația Biden a afirmat, în replică, că fostul președinte american ar merita să fie „universal condamnat”.

Donald Trump făcuse acel comentariu ca răspuns la divulgarea „Dosarelor Twitter”, o bază de discuții interne care a fost dezvăluită publicului de noul proprietar al rețelei sociale, Elon Musk. Dosarele, susține fostul președinte al Statelor Unite, au expus dovezi de „fraudă și înșelăciune” la alegerile din 2020, o situație care, spune el, ar putea fi rezolvată prin eliminarea unor părți din Constituția americană.

Casa Albă a reacționat și a spus despre Constituția SUA că este un „document sacrosant” care a garantat prevalența libertății și a statului de drept în ultimii 200 de ani.

Elon Musk a intervenit și el, duminică, printr-o postare pe Twitter.

„Constituția este mai mare decât orice Președinte. Sfârșitul poveștii”, a scris omul de afaceri, într-un răspuns la postarea cu articolul Fox News privind reacția Casei Albe la declarațiile lui Donald Trump.

The Constitution is greater than any President. End of story.

