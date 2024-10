Elon Musk îl susține pe Donald Trump în cursa pentru Casa Albă. Suma colosală pe care miliardarul vrea să o doneze pentru campania republicanului

Elon Musk intenționează să doneze 45 de milioane de dolari pe lună unui grup care susține campania prezidențială a lui Donald Trump, informează .

Miliardarul Elon Musk a declarat că intenționează să doneze aproximativ 45 de milioane de dolari în fiecare lună unui nou super comitet de acțiune politică (Super PAC) care , potrivit unui raport media din Statele Unite.

Întreaga sumă va merge către un grup numit America PAC, care se va concentra pe susținerea lui Donald Trump prin promovarea înregistrării alegătorilor, a votului anticipat și a votului prin corespondență în rândul rezidenților din statele în schimbare înainte de alegerile din noiembrie, a relatat Wall Street Journal.

Musk a susținut oficial candidatura lui Trump la președinția SUA sâmbătă, după ce la un miting politic din Pennsylvania.

„Îl susțin pe deplin pe președintele Trump și sper la recuperarea sa rapidă”, a scris Musk pe platforma X, fosta Twitter.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery

— Elon Musk (@elonmusk)