Eurodeputații au cântat în cor imnul anti-fascist „Bella ciao!” după discursul lui Viktor Orban (VIDEO)

Miercuri, 09 octombrie, eurodeputații au cântat în cor imnul anti-fascist „Bella ciao!” la finalul cuvântării din Parlamentul European (PE) a prim-ministrului Ungariei, .

Viktor Orban a prezentat în plen prioritățile președenției semestriale a Consiliului UE a Ungariei, punând accent pe problema imigrației și strategia UE privind războiul din Ucraina, scrie .

La finalul discursului, mai mulți deputați cântat imnul anti-fascist „Bella ciao!”, în timp ce președinta PE, Roberta Metsola, a încercat să-i oprească.

„Nu este nici Eurovision şi nici Casa de Papel”, le-a transmis aceasta. Totodată, ea le-a cerut celor care intonau imnul să acorde respect instituției în care se află.

“This is not Eurovision” says European Parliament President Roberta Metsola after a group of MEPs launch into a rendition of Bella Ciao, the song used as an anti-fascist anthem.

The singing started after a speech in the house by Hungarian PM Viktor Orban.

