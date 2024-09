Experiența unei femei aflată la o piscină din Dubai. A fost dezgustată de bărbatul de lângă ea (VIDEO)

O femeie din America aflată în a decis să , dar experiența nu a fost atît de plăcută pe cât se aștepta din cauza unui bărbat care a făcut un gest dezgustător.

Turista se afla la piscina hotelului în care era cazată și, la un moment dat, a auzit un sunet care a enervat-o și dezgustat-o, informează

A postat un videoclip pe TikTok în care a povestit experiența prin care a trecut la piscină. Un bărbat care se afla în apropierea ei își tăia unghiile pe șezlong, ceea ce a dezgustat-o.

„Îmi citesc cartea, ignorând sunetul… Dar știu exact ce sunet este acesta. Un porc murdar își taie unghiile de la picioare la aproximativ 15 metri distanță de mine. Un bărbat, un bărbat în toată firea, își taie unghiile de la picioare lângă piscină. Nu pot. De ce mă șochează așa de tare felul de a fi al unor oameni?”, a spus ea în videoclip.

Pe lângă acest fapt, bărbatul nu a știut ce să facă cu unghiile tăiate, iar el le-a scuturat de pe prosop lângă piscină. Turistei i-a venit foarte greu să creadă că cineva se poate comporta în acest fel și se întreba dacă doar ei i se pare deplasat gestul bărbatului.

Mulți dintre următitorii ei au reacționat la videoclip și au scris că și ei ar fi deranjați dacă cineva ar face acest lucru lângă ei, într-un spațiu public.

„Aș fi furios!”;

„De ce ai alege să o faci în jurul piscinei și NU în camera ta?!”, au fost unele dintre comentarii.

