Experți de top acuză Rusia că intenționează „să distrugă” poporul ucrainean: „Acest război este genocid prin natura sa”

Acțiunile Rusiei în Ucraina oferă suficiente probe pentru a ajunge la concluzia că Moscova incită la genocid și comite atrocități menite să distrugă poporul ucrainean, arată primul raport independent cu privire la acuzațiile de genocid, relatează .

Experți de top acuză Rusia că intenționează „să distrugă” poporul ucrainean

Raportul juridic, care a fost semnat de peste 30 de cercetători și experți de vârf, acuză statul rus că a încălcat mai multe articole ale Convenției ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid. Totodată, documentul avertizează că există un risc iminent de genocid în Ucraina, venind în sprijinul acuzațiilor cu o listă lungă de probe, inclusiv cu exemple de ucidere în masă a civililor, deportări forțate și retorică anti-ucraineană dezumanizantă folosită de către oficiali ruși de rang înalt.

Raportul a fost elaborat de New Lines Institute for Strategy and Policy, un think tank din SUA, și Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, din Canada, și urmează să fie publicat vineri, iar autorii au transmis copii către parlamente, guverne și organizații internaționale din toată lumea. O copie a fost înaintată în prelabil către CNN.

„Am adunat experți juridici de top din toată lumea care au examinat toate probele și au ajuns la concluzia că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru încălcări ale Convenției Genocidului, în Ucraina”, a declarat Azeem Ibrahim de la New Lines Institute, care a vizitat Ucraina în martie pentru a colecta probe.

„Este o examinare foarte amănunțită și detaliată de probe extinse. Ceea ce am văzut până acum este că acest război este genocid prin natura sa, în termeni de limbaj folosit și în maniera în care este purtat. Asta este foarte, foarte clar”, a mai spus Azeem Ibrahim.